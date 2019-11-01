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В Харькове патрульные задержали прохожего с гранатометом

1 ноября, 18:27

Вооруженный мужчина предлагал подтолкнуть автобус, который заглох на дороге

В Харькове сотрудники патрульной полиции задержали прохожего с гранатометом на плече. Вооруженный мужчина как раз предлагал подтолкнуть автобус, который заглох на дороге.

Во время обыска у подозрительного человека обнаружили еще и пистолет. Вместе с тем, вооруженный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч боеприпасов и более 3000 единиц оружия сдали украинцы в полицию. При этом все они избежали ответственности. Это результаты объявленного месячника добровольной сдачи оружия. Принесли несколько сотен гранат и снарядов, а еще с полсотни мин. Отдали много самодельного, огнестрельного оружия армейского образца, а также охотничьих ружей.

Также мы сообщали, что в гаражном кооперативе Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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Харьков оружие пистолет гранатометы

Источник: Сегодня

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