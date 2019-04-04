Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове патрульный показал водителю "фак" : опубликовано видео

Сегодня, 12:53

В отношении полицейского начали служебную проверку

В Харькове патрульный показал водителю "фак" : опубликовано видео Харьков В отношении полицейского начали служебную проверку

В Харькове патрульный полицейский показал средний палец водителю, который снимал на видео копов, выписавших ему штраф. В отношении стража порядка была начала служебная проверка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вечером 2 апреля на перекрестке улицы Университетской и площади Павловской, где патрульные остановили Toyota с молодым человеком за рулем и обвинили его в том, что тот ехал с выключенными фарами.

В ответ водитель предложил предъявить доказательства нарушения, однако, после недолгих споров, патрульные все же выписали ему штраф. После этого владелец авто вышел из иномарки и начал снимать полицейских, которые в тот момент уже сидели в служебном авто.

Сразу после этого служебный автомобиль патрульных начал движение, а сидящий на переднем пассажирском сиденье коп показывает оператору средний палец.

В Сумах суд вынес приговор женщине, которая, будучи инспектором патрульной полиции, издевалась над нетрезвым мужчиной на улице. Ее лишили звания лейтенанта и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Стоит напомнить также, что ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Харьков, конфликт, патрульный

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове патрульный показал водителю "фак" : опубликовано видео". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове пьяный водитель элитного внедорожника устроил ДТП и сбежал

Вчера, 15:35

Во время аварии Lexus "потерял" номера, но продолжил движение

В Харькове на взятке погорели двое полицейских

29 марта, 07:32

Копов задержали в жилом массиве города во время получения всей суммы взятки

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Самолет США устроил разгромную «бомбардировку» на границе с РФ

Отец раскрыл правду о смерти Началовой

Барселона хочет продать летом футболистов на сумму в 300 млн евро

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Неформатные жены знаменитостей. Фото