В Харькове патрульный показал водителю "фак" : опубликовано видео
В отношении полицейского начали служебную проверку
В Харькове патрульный полицейский показал средний палец водителю, который снимал на видео копов, выписавших ему штраф. В отношении стража порядка была начала служебная проверка.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вечером 2 апреля на перекрестке улицы Университетской и площади Павловской, где патрульные остановили Toyota с молодым человеком за рулем и обвинили его в том, что тот ехал с выключенными фарами.
В ответ водитель предложил предъявить доказательства нарушения, однако, после недолгих споров, патрульные все же выписали ему штраф. После этого владелец авто вышел из иномарки и начал снимать полицейских, которые в тот момент уже сидели в служебном авто.
Сразу после этого служебный автомобиль патрульных начал движение, а сидящий на переднем пассажирском сиденье коп показывает оператору средний палец.
В Сумах суд вынес приговор женщине, которая, будучи инспектором патрульной полиции, издевалась над нетрезвым мужчиной на улице. Ее лишили звания лейтенанта и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Стоит напомнить также, что ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.
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