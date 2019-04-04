В Харькове патрульный показал водителю "фак" : опубликовано видео

В отношении полицейского начали служебную проверку

В Харькове патрульный показал водителю "фак" : опубликовано видео 2019-04-04T12:53:23+03:00 Харьков В отношении полицейского начали служебную проверку

В Харькове патрульный полицейский показал средний палец водителю, который снимал на видео копов, выписавших ему штраф. В отношении стража порядка была начала служебная проверка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вечером 2 апреля на перекрестке улицы Университетской и площади Павловской, где патрульные остановили Toyota с молодым человеком за рулем и обвинили его в том, что тот ехал с выключенными фарами.

В ответ водитель предложил предъявить доказательства нарушения, однако, после недолгих споров, патрульные все же выписали ему штраф. После этого владелец авто вышел из иномарки и начал снимать полицейских, которые в тот момент уже сидели в служебном авто.

Сразу после этого служебный автомобиль патрульных начал движение, а сидящий на переднем пассажирском сиденье коп показывает оператору средний палец.

В Сумах суд вынес приговор женщине, которая, будучи инспектором патрульной полиции, издевалась над нетрезвым мужчиной на улице. Ее лишили звания лейтенанта и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Стоит напомнить также, что ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.

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