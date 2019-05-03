В Харькове патрульный Prius попал в ДТП

В результате аварии обошлось без пострадавших

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Харькове патрульный автомобиль Toyota Prius столкнулся с Kia Rio на улице Клочковской. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как стало известно, авария произошла около 17 часов 2 мая и в результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения, но, к счастью, люди не пострадали.

Полицейские собрали информацию по ДТП и передали ее в отдел дознания.

Напомним, недавно в Одессе служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

А в Харькове патрульный автомобиль сбил женщину, стоявшую на проезжей части. ДТП произошло 4 октября на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской. По предварительным данным, Тоyota Prius сбил женщину, когда она стояла на проезжей части. На момент аварии патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

Также мы писали, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в аварии по нескольку раз.

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