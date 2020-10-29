В Харькове пенсионер-пешеход дважды попал под колеса автомобилей

В Харькове пенсионера, который переходил дорогу, сбила машина. От удара его отбросило на проезжую часть, где на него наехал еще один автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла утром 29 октября. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, но пока известно, что автомобиль Hyundai совершил наезд на 70-летнего пешехода, от удара его бросило на проезжую часть, где как раз по встречной полосе ехал автомобиль Suzuki, который также не смог объехать пенсионера.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП. Авария произошла 21 октября на Окружной в районе Экопарка. В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли два человека.

Также напомним, четыре человека погибли в ДТП в Сумской области. Двадцатилетний водитель не справился с управлением своей Audi.

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