В Харькове пенсионер сбил на дороге ребенка

Сегодня, 14:52

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу

Фото: Pervo.ru
Фото: Pervo.ru

В Слободском районе Харькова утром 26 мая произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции.

По данным копов, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Зерновой пенсионер на автомобиле Opel не успел остановиться и сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу скорой неотложной помощи. Информацию о случившемся правоохранители внесли в Журнал единого учета и сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно на трассе Е40 Киев – Чоп, возле села Чучманы Бугского района Львовской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали шесть человек.

Также  в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Ранее  на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

А на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
ДТП, Харьков, ребенок, пенсионер

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Источник:

"Сегодня"

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