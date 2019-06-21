В Харькове пенсионер торговал оружием и взрывчаткой

Дома у 62-летнего мужчины копы нашли целый оружейный арсенал









В Харькове 62-летний пенсионер хранил дома и продавал оружие. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Во время обыска домовладения мужчины копы нашли и изъяли огромный арсенал оружия. В частности, было найдено ружье трехлинейку "кавалерийскую", нарезную винтовку СВТ-40, три гранаты РГ-33, одну гранату РГ 42, 13 гранат Ф-1, гранату РПГ – 40, 16 единиц кумулятивных ручных гранат, мину, корпуса гранат, промежуточный детонатор, 5 корпусов с взрывчатым веществом калибром 50 мм, бездымный порох общим весом 2 кг, один килограмм тротила, 20 имитационных запалов, 380 патронов различных калибров и 17 запчастей к оружию.

Самого пенсионера задержали во время продажи очередному покупателю ружья "Мосина" и патронов. За них мужчина получил 7000 гривен.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявления ему уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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