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В Харькове передают ухудшение погоды – прогноз на 19 октября (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 октября, 06:15
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Температура воздуха на термометре ночью упадет до 3-5 градусов тепла
Харьковчан ждет похолодание
Харьковчан ждет похолодание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове, сегодня, 19 октября, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

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Синоптики прогнозируют небольшой дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а днем поднимется до 10-12 градусов тепла.

Карта погоды в Харьковской области 19 октября
Карта погоды в Харьковской области 19 октября / Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

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Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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