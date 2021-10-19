В Харькове передают ухудшение погоды – прогноз на 19 октября (карта)

В Харькове, сегодня, 19 октября, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется максимум до 12 градусов тепла.
Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а днем поднимется до 10-12 градусов тепла.
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Какой будет погода в Украине в октябре?
Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
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