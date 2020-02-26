В Харькове переименовали проспект в честь советского маршала Жукова

В городском совете Харькове вернули прежнее название проспекту Петра Григоренко. Так, теперь он будет называться проспект имени Маршала Жукова. Об этом сообщает Status.

Как написали в материале, за соответствующее решение проголосовали 52 депутата, против – 8.

Ранее в Харькове провели на эту тему общественные слушания и 11 193 человека, то есть 86% проголосовавших поддержали идею переименования.

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Депутат Игорь Черняк заявил, что готов снова оспаривать решение о переименовании в суде.

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Напомним, ранее о переименовании проспекта уже не раз шла речь. Впрочем, в сентябре 2019 года Харьковский окружной административный суд отменил решение переименовать проспект Петра Григоренко в честь Жукова.

Затем в ноябре 2019 апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского городского совета на решение суда первой инстанции, который признал незаконным вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. Он также отменил решение переименовать проспект.

Также мы сообщали, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что если мэр Харькова Геннадий Кернес подпишет документ о переименовании, "наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона".

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