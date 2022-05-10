В Харькове переименуют связанные с РФ улицы – список

10 мая закончилось заседание Топонимической комиссии. В Харькове решили, что переименуют ряд улиц. К примеру, проспект Московский станет проспектом Героев Харькова.
Об этом сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко.
По результатам работы комиссии депутатам горсовета на сессии 11 мая будет предложено переименовать 4 топонима:
- проспект Московский – в проспект Героев Харькова,
- район Московский – в район Салтовский,
- шоссе Белгородское – в Харьковское шоссе,
- спуск Белгородский – в улицу Героев Спасателей.
В Киеве переименуют 5 станций метро
В Киеве определили новые названия для 5 станций метро. Отбор предложений проводился до 1 мая. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей. Об этом сообщили в КГГА.
Голосование за новые названия проходило до 9 мая. Какие названия выбрали участники:
- для станции "Берестейская" – "Бучанская",
- для станции "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса",
- для станции "Героев Днепра" – "Героев Украины",
- для станции "Минская" – "Варшавская",
- для станции "Дружбы народов" – "Ботаническая".
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