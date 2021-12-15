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В Харькове перенесли зимние каникулы – новая дата

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 16:45
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Классные руководители в родительских чатах уже оповещают об изменениях
В Харькове каникулы начнутся раньше. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове каникулы начнутся раньше. Фото: коллаж "Сегодня"

В школах Харькова перенесли дату начала зимних каникул. Вместо 30 декабря ученики начнут отдыхать 28 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает Vgorode.

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Каникулы в Харькове начнутся раньше

Как стало известно, фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25-27 декабря – выходные и праздничные дни. Таким образом, каникулы начнутся 28 декабря.

Классные руководители в родительских чатах уже оповещают о новой дате каникул.

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Когда школы Киева уйдут на зимние каникулы

Зимние каникулы для столичных школьников начнутся уже 25 декабря. Как стало известно, отдыхать ученики будут до 9 января включительно.

"Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из красной зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг заведений среднего образования, контролируя динамику заболевания", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что специалисты настоятельно рекомендуют максимально вакцинировать население для более безопасного протекания болезни и сохранения жизни.

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"Киев – лидер по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано более 3,1 миллиона прививок. Полностью вакцинировано около 1,57 миллиона киевлян. Среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

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