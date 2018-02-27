В Харькове планируют повысить цены на общественный транспорт

Вчера, 19:30

Вопрос о повышении стоимости рассмотрят городские власти на заседании исполкома 28 марта

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Харькове планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом говорится в проектах решений исполнительного комитета горсовета.

Так, согласно решению, проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 4 гривны, а в метро – 5 гривен. Вопрос о повышении стоимости рассмотрят городские власти на заседании исполкома 28 марта.

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Напомним, в Харькове подорожал проезд в пригородных автобусах. Стоимость выросла на две гривны после Нового года.

Также с этого года в Харькове школьники получили льготу на проезд в метро. Теперь ученики школ будут платить половину стоимости проезда в подземке.

Кроме того сообщалось, что в Харькове ввели единый проездной билет. Оплатить проезд в троллейбусе, трамвае можно с помощью пластиковой карты.

Тем временем под Киевом люди возмущены очередным подорожанием маршруток.

А во Львове контролеры будут снимать "зайцев" на видео.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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