В Харькове планируют повысить цены на общественный транспорт

В Харькове планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом говорится в проектах решений исполнительного комитета горсовета.

Так, согласно решению, проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 4 гривны, а в метро – 5 гривен. Вопрос о повышении стоимости рассмотрят городские власти на заседании исполкома 28 марта.

Напомним, в Харькове подорожал проезд в пригородных автобусах. Стоимость выросла на две гривны после Нового года.

Также с этого года в Харькове школьники получили льготу на проезд в метро. Теперь ученики школ будут платить половину стоимости проезда в подземке.



Кроме того сообщалось, что в Харькове ввели единый проездной билет. Оплатить проезд в троллейбусе, трамвае можно с помощью пластиковой карты.

Тем временем под Киевом люди возмущены очередным подорожанием маршруток.

А во Львове контролеры будут снимать "зайцев" на видео.