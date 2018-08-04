В Харькове под колесами автомобиля Lexus погиб пешеход

В Харькове легковой автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Авария произошла на проспекте Льва Ландау в Слободском районе 4 августа около 01:30. По предварительным данным, водитель автомобиля "Lexus" совершил наезд на пешехода", – рассказали в полиции.

В результате ДТП 25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте инцидента. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.