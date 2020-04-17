В Харькове подъезд дома превратили в свалку

В Харькове, где недавно появились автоматы для утилизации пластиковой тары,возникла проблема с мусором в одном из домов в центре города. Семья с тремя детьми превратила свою квартиру и подъезд – в свалку. Здесь – тонны мусора, тараканы и запах. Что делается в четырехкомнатной квартире – даже представить сложно, говорят соседи. Жители дома неоднократно обращались в социальную службу, чтобы спасти детей из помойки. "Сегодня" также пообщались с соцработниками, чтобы выяснить – как можно помочь детям.

Фотографии со свалкой в ​​подъезде выложили в соцсети соседи. Дом – в центре, старенький дворик скрыт от глаз за высоким забором. А загроможденный подъезд закрыт на замок. И вонь слышно даже на улице. Здесь всего два этажа, на каждом – по квартире. Многодетная семья живет на верхнем.

Мусора так много, что ходить по лестнице невозможно, можно только перелезть через перила.

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Дверей журналистам не открывают ни в одной квартире. О детях напоминают сломанные игрушки, которыми завален подоконник дома. Соседи рассказывают, что малышей они почти не видят. Живут трое детей с матерью и бабушкой, которые тоже на глаза не попадают. Выходят только ночью, а утром возвращаются из похода по помойкам.

"Единственное средство существования – вот этот мусор. Они перебирают каждый божий день контейнеры, выбирают пластик, стекло, макулатуру, сдают, и за счёт этого живут", – объясняет житель дома Юрий Беледченко.

Жители не раз обращались в социальные службы. Те приезжали, но сделать ничего не могут, говорят соседи. "Сегодня" тоже пошли за ответами к соцработникам.

"Все, что нам нужно делать, мы выполняем", – говорят корреспондентам в соцслужбе.

Заместитель городского головы объясняет: о семье знают и последние полгода с ними борются. И действительно, по закону, просто так забрать детей не могут. На лишение родительских прав направили иск в суд только в отношении старшего ребенка – 11-летней Насти. Потому что она не ходит в школу.

"Мать не пьет, не употребляет наркотиков, бабушка, проживающая с ними, – не пьет, не употребляет наркотиков. А то, что они ходят и собирают какие-то вещи, как говорится, по мусорках, ну это же нигде не запрещено. Это угрожает жизни детей, но по последней информации из поликлиники, дети все здоровы", – говорит заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

После обращения журналистов чиновница пообещала: из подъезда коммунальщики мусор вывезут. Но попасть в квартиру без решения суда представители власти не имеют права.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как на Позняках появился "квартал" из шалашей,который построили из мусора бездомные. "Квартал" бездомных появился на пустыре между улицами Анны Ахматовой, проспектом Григоренко, Княжим Затоном и Урловской. Вокруг пустыря расположены десятки жилых высотных домов. Сейчас в шалашах проживает как минимум пять человек. Люди продолжают стягивать сюда всевозможный мусор. Для этого даже приспособили тележки из местного супермаркета.

Также мы писали о том, что в Киеве, в куче пылающего мусора, обнаружили двух погибших мужчин.

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