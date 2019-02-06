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В Харькове подорожает проезд: метро будет стоить, как в Киеве

Сегодня, 17:17

Харьковский горсовет утвердил повышение стоимости проезда в метро и электротранспорте

Проезд в метро Харькова подорожает до восьми гривен
Проезд в метро Харькова подорожает до восьми гривен. Фото: пресс-служба мэрии Харькова
В Харькове подорожает проезд: метро будет стоить, как в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/afa/08e/5c5afa08e6cd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/afa/08e/5c5afa08e6cd5.jpg Харьков Харьковский горсовет утвердил повышение стоимости проезда в метро и электротранспорте

В Харькове исполнительный комитет городского совета одобрил решение о повышение тарифов на проезд в электротранспорте – метро, троллейбусах и трамваях.

Так, цена проезда в Харьковском метрополитене повысится до восьми гривен и сравняется со столичной, а билеты в трамваях и троллейбусах подорожают до шести гривен.

Подорожание вступит в силу с момента официального опубликования документа. Как заявил заместитель городского головы Михаил Фатеев, это произойдет 7 февраля.

Проездные билеты для наземного электрического транспорта, которые харьковчане купили до изменения тарифов, будут действительны до окончания своего срока.

Ранее мы писали, что в Харькове анонсировали подорожание проезда в метро. Мэр города Геннадий Кернес заявил о подаче метрополитеном заявки на повышение стоимости проезда.

Напомним, в ноябре мы сообщали, что против подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток. Стоимость выросла на несколько гривен. Жители пригорода столицы требовали от областной администрации вмешаться в ситуацию и повлиять на перевозчиков. Так, чтобы добраться из Вишневого – надо заплатить уже не 15, а 18 гривен. А стоимость проезда из далекой Таращи выросла на 20 гривен – до 135.

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Тег Харьков, подорожание, проезд

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