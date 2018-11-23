В Харькове подожгли дом экс-главы "Восточного корпуса": появились фото и видео

Бывший глава общественной организации "Восточный корпус", руководитель военно-патриотического объединения "Взаємодія" Игорь Пушкарев сообщил о поджоге неизвестными его дома.

Так, в ночь на 23 ноября неизвестные забросали частный дом "коктейлями Молотова". К счастью, никто не пострадал, написал он в своем Facebook.

В свою очередь, пресс-служба областного управления Нацполиции области сообщила, что нападение произошло в 02:30, когда неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом. В результате их действий был поврежден фасад здания.









На месте происшествия оперативники изъяли пять стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости, а также три стеклянных банки с остатками жидкости. Было открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство". Копы выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Между тем Пушкарев написал, что к поджогу причастны те, "кто угрожал ему и моей семье последние месяцы".

"Сегодня ночью подожгли мой дом. Дом, который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами..." – заявил он.

Кроме того, Пушкарев выложил фрагменты видеозаписи с камер в наблюдения, которые зафиксировали, как двое неизвестных бросают через забор "коктейли Молотова".

Напомним, ранее бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева арестовали за организацию рейдерского нападения на предприятие в селе Занки Змиевского района Харьковской области.

Позже его выпустили под залог, а в сети появились сообщения о драке Ширяева с бывшими членами "Восточного корпуса" на одном из мероприятий в Харькове.

Стоит добавить, что попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении. А глава МВД Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.