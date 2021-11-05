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В Харькове подростки курили прямо в метро: на место вызвали полицию (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 ноября, 13:10
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Инцидент произошел утром 5 ноября на станции "Героев труда"
Подростки курили в метро. Фото: коллаж "Сегодня"
Подростки курили в метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 5 ноября, в Харькове заметили подростков, которые курили прямо в метро. Это произошло на станции "Героев труда".

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

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Подробности инцидента

На видео видно, что подростки закурили электронную сигарету в харьковском метро. Как рассказал Status Quo руководитель пресс-службы Харьковского метрополитена Алексей Битнер, это произошло утром 5 ноября на станции "Героев труда".

Отметим, что школьники были без защитных масок.

На место вызвали полицию

Битнер отметил, что сотрудник метрополитена сделала замечание подросткам и вызвала полицию. Но школьники успели забежать в поезд и скрыться до появления правоохранителей.

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"Герои" метро

В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.

Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.

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