В Харькове подростки курили прямо в метро: на место вызвали полицию (видео)

В пятницу, 5 ноября, в Харькове заметили подростков, которые курили прямо в метро. Это произошло на станции "Героев труда".
Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".
Подробности инцидента
На видео видно, что подростки закурили электронную сигарету в харьковском метро. Как рассказал Status Quo руководитель пресс-службы Харьковского метрополитена Алексей Битнер, это произошло утром 5 ноября на станции "Героев труда".
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Отметим, что школьники были без защитных масок.
На место вызвали полицию
Битнер отметил, что сотрудник метрополитена сделала замечание подросткам и вызвала полицию. Но школьники успели забежать в поезд и скрыться до появления правоохранителей.
"Герои" метро
В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.
Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.
Ранее мы писали:
- В Киеве парни прокатились на крыше поезда. Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена.
- Столичные полицейские задержали двух куривших в киевском метро.