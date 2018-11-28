В Харькове подростки в масках ограбили магазин

Сегодня, 22:44

Неизвестные в масках взломали двери и проникли в помещение, когда там находилась продавщица

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Трое несовершеннолетних ограбили магазин в Индустриальном районе Харькова. Как сообщил руководитель облполиции Олег Бех, утром 28 ноября неизвестные в масках взломали двери и проникли в помещение, когда там находилась продавщица. У одного из нападавших был нож.

Грабители унесли почти 2000 грн и различные товары. Копам удалось оперативно задержать их около станции "Лосево", когда те бежали в лес.

Грабителями оказались подростки 13, 14 и 17 лет. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности, поэтому ему грозит наказание, а с сообщниками правоохранители провели беседы.

Ранее в Харькове 18-летний юноша избил и ограбил иностранца. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщили в пресс-службе местной полиции. Инцидент произошел в три часа ночи в 14-этажке на улице Академика Богомольца. По предварительным данным, грабители использовали самодельное взрывное устройство. Сумма, которую преступники успели вытащить из банкомата, устанавливается. В результате взрыва никто не пострадал.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. Злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из места лишения свободы.
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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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