В Харькове подросток "ради шутки" сообщил о гранате в церкви

Сообщение о гранате в церкви парень объяснил желанием пошутить

Фото: npu.gov.ua.

В Харькове на "телефонном терроризме" попался 16-летний подросток. Он пришел в церковь освятить пасхальную корзинку, а после этого решил позвонить в полицию и сообщить, якобы оставил на территории храма гранату. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"28 апреля около 02:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на проспекте Александровском, когда святил кулич. Сообщение оказалось ложным", – отметили копы.

Стражам порядка удалось установить личность телефонного "террориста" – им оказался подросток. Его задержали и доставили в отдел Нацполиции для дачи показаний.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями".

Ранее Харьков и другие крупные города Украины накрыла настоящая волна "минирований" – полицейские принимали десятки звонков ежедневно. Позже первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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