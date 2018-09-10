В Харькове поезд насмерть сбил мужчину, который сидел на рельсах

Сегодня, 15:46

33-летний мужчина не реагировал на гудки локомотива, а остановить поезд машинист не успел

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове в ночь на 10 сентября на железнодорожном переезде в Холодногорском районе поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах. Как сообщили очевидцы трагедии в социальных сетях, пострадавший от полученных травм умер на месте.

В свою очередь, в пресс-службе областного управления полиции подтвердили сообщения о трагедии, и уточнили, что инцидент произошел в Верховском переулке около 04:30.

По словам машиниста локомотива, мужчина сидел на рельсах и не реагировал на звуковые сигналы. Сотрудник железной дороги попытался остановить состав, но не успел. От полученных травм пострадавший скончался на месте. При этом, как утверждают очевидцы, погибшему буквально размозжило голову.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.  По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном. 

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце.

А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку
Харьков, поезд, машинист

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