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В Харькове поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Сегодня, 13:50

Тело погибшего на железнодорожной станции обнаружил машинист

Фото: Pixabay

В Харькове поезд насмерть сбил мужчину. Тело погибшего обнаружил машинист, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Об обнаружении тела мужчины на железнодорожной станции "Новоселовка" вблизи улицы Вагонного в Новобаварском районе города вечером 16 апреля сообщил машинист. Погибший оказался 61-летним местным жителем.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - рассказали в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, ранее украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.                  

Также мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег Харьков, поезд, погиб, мужчина

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