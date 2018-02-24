В Харькове поезда метро остановились на 40 минут

Сегодня, 11:06

Движение было прервано на Салтовской линии

Фото: Типичный Харьков
Фото: Типичный Харьков

В Харькове 24 февраля движение поездов на Салтовской линии было приостановлено на 40 минут.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, поезда не курсировали с 06:12 на участке от станции "Исторический музей" до "Академика Барабашова". В 06:55 движение восстановили.

В метрополитене заявили, что поезда не ходили по техническим причинам, но уточнять какие именно это причины, не стали.

Ранее мы писали о трагедии на центральной станции метро в Харькове: у мужчины внезапно остановилось сердце на "Площади Конституции." 

Одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Напомним, ранее Киевский метрополитен предупредил, что с 24 февраля начнется капитальный ремонт на станции "Святошин".

Работы продлятся до октября 2018 года. По данным метрополитена, на станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения. Ранее в КГГА сообщали, что на станции должны отремонтировать входные группы, стены, заменить турникеты, навигацию. Обещали отремонтировать и прилегающую территорию.

Станция метро "Святошин" на Святошинско-Броварской ветке была открыта в 1971 году и давно требует ремонта. Ежедневно ею пользуются около 50 тыс. пассажиров, как киевляне, так и жители пригородов.
Харьков, метро, метрополитен, движение поездов

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"Сегодня"

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