В Харькове похоронили гвардейца, героически погибшего на Донбассе: фото

В Харькове на Аллее Славы похоронили 21-летнего бойца бригады быстрого реагирования Нацгвардии Сергея Михальчука, который геройски погиб на Донбассе.

Как сообщили в Восточном территориальном управлении Национальной гвардии, старший пулеметчик во время взрыва вражеской мины прикрыл товарища своим телом и принял на себя большую часть осколков.

С передовой его эвакуировали еще живым, но по дороге в госпиталь боец умер от полученных ранений.

"Мы потеряли своего побратима и боевого товарища. Он пришел в подразделение год назад, пройдя все этапы непростого отбора. Чуткий парень, которого все уважали и любили. У Сергея была девушка, на которой он собирался жениться, но вражеская мина оборвала все планы", – рассказал сослуживец погибшего с позывным Тренер.

В траурной церемонии приняли участие около 100 человек, в том числе близкие, родственники, друзья и военнослужащие. Сергея Михальчука посмертно представили к званию Героя Украины.

Ранее мы сообщали о том, что в селе Вильне Новомосковского района Днепропетровской области 11 декабря простились с бойцом ВСУ Романом Беспалым, которого боевики взяли в плен в мае 2019 года и чье тело без органов передали в ноябре.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию.

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