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В Харькове полицейские попали в жуткое ДТП: есть пострадавшие

10 сентября, 11:23

Копов с травмами госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове служебный автомобиль Управления полиции охраны в регионе врезался в бордюрный камень и перевернулся. В ДТП пострадали двое полицейских, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла сегодня около 4:50 на улице Дудинской. В результате аварии пострадали 29 и 20-летние полицейские. Полицейского-водителя и старшего группы реагирования с травмами доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценили как удовлетворительное.

Фото: ГУНП в Харьковской области

"По факту ДТП проводится служебное расследование", - рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Ровно произошло ДТП с участием полицейского, пострадала женщина. Ее каретой скорой доставили в больницу.  

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Харьков полиция автомобиль пострадавшие полицейские

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