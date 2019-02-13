В Харькове полицейские разоблачили аферистов

Злоумышленники брали деньги за растаможку машин и исчезали

В Харькове полицейские разоблачили аферистов 2019-02-13T13:20:00+02:00 Харьков Злоумышленники брали деньги за растаможку машин и исчезали

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную аферу: злоумышленники брали деньги за растаможку машин, а потом просто исчезали.

Преступники обманули более сотни водителей. Каждый из них отдал мошенникам по полторы тысячи долларов. Полиция уже задержала подозреваемого владельца фирмы, которая возила машины из Литвы. Этот же человек рекомендовал соседей по офису как честных брокеров.

В свою очередь, задержанный уверяет, что он сам пострадавший и ему угрожают. Несмотря на это, на данный момент мужчина находится под арестом.

"Я некоторым людям и правда рекомендовал. В данной ситуации, я считаю, что меня хотят сделать козлом отпущения. Я хочу заявить, что я сам являюсь пострадавшим. Что ни у кого деньги на растаможку я не брал", – рассказал "Сегодня" подозреваемый в мошенничестве Геннадий Мацокин.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о том, как украинцев обманывают телефонные мошенники, притворяясь банкирами, работниками соцслужб и даже психологами. Еще одним распространенным видом мошенничества в Украине оказались махинации на некоторых сайтах по трудоустройству: желающих найти работу заманивают выгодной вакансией с минимальными условиями.

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