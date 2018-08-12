В Харькове полицейские устроили ДТП с каретой неотложки, видео

Сегодня, 11:00

Авария случилась ночью на перекрестке

Скриншот из видео
Скриншот из видео

В Харькове в темное время суток на улице Веринской автомобиль патрульной полиции протаранил автомобиль скорой помощи. Соответствующее видео опубликовало сообщество Харьков LIVE в Facebook.

На кадрах видно, что автомобиль полицейских на перекрестке въехал в левое крыло автомобиля скорой помощи.

Напомним, под Киевом на Петропавловской Борщаговке произошло необычное ДТП: машина патрульной службы полиции упала в реку Нивка. Машина оказалась в воде во время преследования мопеда. Позже стало известно, что при этом погиб полицейский Андрей Стойко, который прошел Майдан и Иловайск.

Также в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.

Напомним, 27 апреля в Одессе столкнулись грузовой автомобиль и полицейская иномарка Mitsubishi. ДТП произошло в районе Пересыпского моста. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, происшествие усугубило дорожную обстановку.

Ранее сообщалось, что нетрезвый полицейский спровоцировал тройное ДТП в Киеве. Он пытался скрыться с места аварии, но был задержан неравнодушными гражданами. Проходить тест на состояние опьянения на приборе "Драгер" на месте отказался, и его отвезли в больницу.
ДТП

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