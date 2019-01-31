В Харькове полицейские задержали наркодилера

Мужчина сбывал психотроп «PVP» путем «закладок»

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове полицейские задержали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2d2/746/5c52d2746c081.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2d2/746/5c52d2746c081.jpg 2019-01-31T13:00:00+02:00 Харьков Мужчина сбывал психотроп «PVP» путем «закладок»

В Харькове полицейские задержали мужчину, который продавал в городе наркотики и психотропы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, в последнее время он работал "закладчиком" на Интернет-магазин, созданный в мессенджере и сбывал психотроп "PVP" путем "закладок". "Зарплату" он получал в виде оптовых партий "PVP", который уже сбывал проверенным покупателям при личной встрече. 29 января злоумышленник при личной встрече с покупателем продал за 1000 гривен 30 миллилитров психотропа.

Кроме того, во время обыска дома наркодилера полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом весом около 5 граммов, веса и деньги, полученные за сбыт наркотика.

"В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.

Напомним, недавно в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.

Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса.

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