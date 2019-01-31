В Харькове полицейские задержали наркодилера
Мужчина сбывал психотроп «PVP» путем «закладок»
В Харькове полицейские задержали мужчину, который продавал в городе наркотики и психотропы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, в последнее время он работал "закладчиком" на Интернет-магазин, созданный в мессенджере и сбывал психотроп "PVP" путем "закладок". "Зарплату" он получал в виде оптовых партий "PVP", который уже сбывал проверенным покупателям при личной встрече. 29 января злоумышленник при личной встрече с покупателем продал за 1000 гривен 30 миллилитров психотропа.
Кроме того, во время обыска дома наркодилера полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом весом около 5 граммов, веса и деньги, полученные за сбыт наркотика.
"В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.
Напомним, недавно в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.
Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса.
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