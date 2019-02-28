В Харькове полицейские задержали серийных "домушников"

На счету преступников более десятка квартирных краж

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове полицейские задержали серийных "домушников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a2/6aa/5c77a26aa8836.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a2/6aa/5c77a26aa8836.jpg 2019-02-28T10:56:00+02:00 Харьков На счету преступников более десятка квартирных краж

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые грабили квартиры в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, на счету 36 и 40-летних харьковчан – более десятка квартирных ограблений. Мужчины нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время обысков в домах злоумышленников полицейские нашли отмычки, ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты.









Как выяснилось, одного из мужчин в конце июля прошлого года задержали за кражу в поселке Песочин Харьковской области. Мужчина находился под стражей, но он вышел под залог и продолжил свою преступную деятельность.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Житомирской области полицейские разоблачили и задержали группировку воров-домушников, в которую входили трое киевлян.

Кроме того, ранее в Черниговской области разоблачили и задержали двух мужчина, которые совершили не менее десятка краж из частных домов.

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