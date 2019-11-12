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В Харькове полицейский начал беспорядочную стрельбу в метро: появилось видео

12 ноября, 11:59

Инцидент произошел на станции метро «Научная»

Архівне фото: Pixabay

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

На станции метро "Научная" в Харькове полицейский начал беспорядочную стрельбу. Мужчину задержали его коллеги из спецподразделения "ТОР".

Инцидент, по данным пресс-службы местной полиции, произошел сегодня ночью, 12 ноября, около 3:50. На место происшествия срочно приехало спецподразделение патрульной полиции "ТОР", бойцы которого разоружили 22-летнего капрала и задержали его. На момент стрельбы на станции не было людей – никто не пострадал.

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Видео: h_saltovka

По данному факту уже начали служебное расследование. Сейчас копы выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы полицейского.

Видео: h_saltovka

Напомним, ранее на парковке возле одного из супермаркетов Харькова произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит и еще один получил ранения. Позже на даче у одного из участников стрельбы, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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