В Харькове полицейский сбил насмерть пенсионера: назначена служебная проверка
ДТП произошло 8 марта, через шесть дней пострадавший умер в больнице
В Харькове руководство полиции назначило служебную проверку по факту смертельного ДТП, которое совершил сотрудник одного из структурных подразделений главка.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 8 марта 42-летний полицейский, находясь за рулем Тoyota, сбил 65-летнего мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина скончался.
Сведения о ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть человека". Материалы уголовного производства были направлены в прокуратуру.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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