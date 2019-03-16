В Харькове полицейский сбил насмерть пенсионера: назначена служебная проверка

ДТП произошло 8 марта, через шесть дней пострадавший умер в больнице

Переход в Харькове. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове полицейский сбил насмерть пенсионера: назначена служебная проверка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cf/86b/5c87cf86bc9eb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cf/86b/5c87cf86bc9eb.png 2019-03-16T18:54:03+02:00 Харьков ДТП произошло 8 марта, через шесть дней пострадавший умер в больнице

В Харькове руководство полиции назначило служебную проверку по факту смертельного ДТП, которое совершил сотрудник одного из структурных подразделений главка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 8 марта 42-летний полицейский, находясь за рулем Тoyota, сбил 65-летнего мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом состоянии был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина скончался.

Сведения о ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть человека". Материалы уголовного производства были направлены в прокуратуру.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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