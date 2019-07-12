В Харькове полицейского обвинили в жестоком избиении мужчины в кафе

В сети появилось видео стычки в харьковском заведении

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Харькове сотрудника патрульной полиции заподозрили в нападении и жестоком избиении посетителя городского кафе. Об инциденте сообщили пользователи Facebook-страницы Opora_info.

"Патрульный четвертого батальона пятой роты УПП Харьковской области Д. Г. Тертишный, находясь в кафе по улице Олимпийская, 10, зверски избивает семью, которая отдыхала в кафе", – говорится в сообщении.

На записи, опубликованной в соцсети, видно, как мужчина набрасывается на посетителя заведения, несмотря на стоящих рядом детей, и жестоко его избивает.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по данному факту руководство управления назначило проверку. При этом в областном управлении Нацполиции добавили, что на время расследования копа отстранять от службы не будут.

Напомним, следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении капитана полиции по подозрению в превышении власти. Установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции в Донецкой области доставил водителя такси в отделение и избил его.

Таким образом он заставлял таксиста признаться в похищении его куртки и служебного удостоверения. Вероятно, что свои вещи полицейский потерял еще раньше, ведь на момент вызова автомобиля он был пьян и без верхней одежды. За несколько недель коп начал поиски таксиста.

В результате избиения таксист получил черепно-мозговую травму и ушиб тканей лица. Избитым оказался известный в Мариуполе инструктор по парашютному спорту, руководитель клуба парашютной подготовки. Зимой он подрабатывал таксистом.

Правонарушителя уже уволили с должности.

Также мы писали, что трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Так, копы не довезли мужчину домой, высадив его возле Вышгорода. Утром мужчину нашли замерзшим насмерть.

А в 2018 году прокуратура Запорожской области объявила подозрения трем сотрудникам Управления патрульной полиции города: им инкриминируют пытки и превышение власти на стационарном посту в октябре 2017 года.

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