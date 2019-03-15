В Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев: изъяли тонну опасного зелья

Во время обысков были изъяты наркотики, деньги, оборудование и тару

В Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев: изъяли тонну опасного зелья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdb/ff1/5c8bdbff1acaf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdb/ff1/5c8bdbff1acaf.jpg 2019-03-15T19:25:46+02:00 Харьков Во время обысков были изъяты наркотики, деньги, оборудование и тару

В Харькове сотрудники полиции и Службы безопасности Украины предотвратили деятельность организованной преступной группировки, которая занималась торговлей наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, во время обысков у участников ОПГ было изъято около тонны наркотического зелья, оборудование для расфасовки, упаковочная тара и деньги.

"Разоблачили противоправную деятельность группировки сотрудники областного главка полиции вместе с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Установлено, что к противоправной деятельности причастны лица из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. К противоправной деятельности они привлекли более десятка сообщников", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленники получали большие партии маковой соломки из западных регионов Украины, для маскировки смешивали ее с продуктовым маком, фасовали как легальный продукт и продавали на территории Харькова и области среди наркозависимых. Каждая полукилограммовая пачка такого зелья содержала как минимум 14 граммов высококачественной маковой соломки.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств". Стражи порядка зафиксировали целый ряд фактов сбыта наркотического вещества.







15 марта сотрудники полиции и СБУ провели обыски по месту жительства членов преступной группы, а также изготовления и сбыта наркотиков. Было изъято около тонны подготовленного к продаже наркотического вещества, более десяти литров растворителя, который использовался, как прекурсор, а также деньги в национальной и иностранной валюте, полученные в результате преступной деятельности.

В настоящее время решается вопрос объявления злоумышленникам и другим фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрания им меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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