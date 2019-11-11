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В Харькове полиция открыла проверку по факту девичьей драки: видео

11 ноября, 16:18

Копы выяснили личности участников драки и начали проверку инцидента

В Харькове после публикации в сети видеозаписи драки двух девочек-подростков в полиции открыли проверку.

Ролик был выложен в группе "Харьковский перелом", и на нем можно увидеть, как две сцепившиеся девушки поочередно наносят друг другу удары в голову и туловище.

"По словам очевидцев, драка произошла из-за парня", – говорится в посте.

Судя по голосам за кадром, за происходящим наблюдали несколько человек, которые не спешили разнимать юных "драчуний", зато охотно советовали участницам драки бить друг друга кулаками в голову, давить на глаза, а также добивать ногами.

В пресс-службе полиции подтвердили факт открытия проверки и заявили, что уже выяснили личности "героинь" ролика и внесли соответствующие данные в Журнал единого учета обращений и заявлений.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Также мы писали о случае, когда в Славянске двое молодых людей в возрасте 14 и 15 лет жестоко избили 14-летнюю местную жительницу и сломали ей нос.

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Харьков драка подростки жестокость

Источник: Сегодня

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