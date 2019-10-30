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В Харькове положили асфальт вокруг припаркованного автомобиля

30 октября, 19:19

Рабочие два часа искали хозяина машины, но так и не смогли его разыскать

В Харькове сотрудники автодорожной службы положили новый слой асфальта вокруг припаркованного автомобиля. Рабочие на протяжении двух часов искали хозяина машины, но так и не смогли его разыскать.

Стоит напомнить, что не так давно жители столичных Теремков обратили внимание на роботу дорожников, которые укладывали асфальт во дворе дома на улице Академика Заболотного 40. Коммунальщики укладывали дорожное полотно прямо в лужи.

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Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой возле АЗС, недалеко от ТЦ "Караван", коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

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Фото: UA: Вінниця

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега. За несколько дней покрытие начало отслаиваться. В том, как долго продержится новое дорожное покрытие, сомнения нет. Асфальт клали на снег на глазах изумленных селян. Среди них был и депутат областного совета Александр Омельчук. К нему односельчане и обратились с жалобами на странный "ремонт". Заказал ремонт улицы сельсовет. Его руководитель оправдывается, тендер затянулся, поэтому подрядчик поздно приступил к работе.

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Харьков асфальт автодор

Источник: Сегодня

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