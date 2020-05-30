В Харькове после ДТП у Daewoo Lanos взорвался газовый баллон: есть жертвы

В Харькове от удара при столкновении с полицейской машиной у Daewoo Lanos взорвался газовый баллон. Водитель и пассажир погибли на месте. Палицейские с травмами доставлены в больницу.

Об этом сообщают в харьковских Telegram-каналах.

ДТП произошло на Московском проспекте.

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По предварительной информации, от удара автомобиль вспыхнул моментально, шансов вытащить людей живыми не было, так как при ударе их зажало в авто. Пожарные и "скорая" прибыли очень быстро, но им не удалось спасти людей в машине.

Московский проспект сейчас на месте ДТП перекрыт полностью.

Подробности самой аварии пока не сообщаются.

Видео: t.me/h_saItovka

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Напомним, что на дороге в поселке Рогань под Харьковом произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате были госпитализированы двое детей и мужчина – пассажиры обеих машин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области, на трассе в направлении Купянска, произошла авария с участием военного грузовика – ЗиЛ с прицепом врезался в опору моста.

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