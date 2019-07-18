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В Харькове после трех лет реконструкции открыли сад в центре города : озера, лебеди и беседки

18 июля, 19:22

Для харьковчан открыли зеленые лабиринты и каскад фонтанов

В Харькове открыли часть обновленного сада Шевченко, реконструкция которого длится с 2016 года. "Сегодня" побывали в саду после "перезагрузки" и посмотрели, что изменилось за три года.

Центральную часть зеленой зоны открыли в среду, 17 июля. На месте заброшенного оврага появился каскад озер, который подсвечивается ночью, а вот "Люсин мостик" сохранили и обновили.

В озере поселили двух жителей — черных лебедей, которым на воде построили домик. Теперь по обновленным аллеям можно пройти к дельфинарию и зданию университета.

"В саду Шевченко открыто озеро. Поверьте, там очень красиво. Очень. И не успели мы его открыть – там уже сотни людей", — объявил на своей странице в соцсети мэр города Геннадий Кернес.

И, правда, людей в парке уже 17 июля собралось довольно много.

"Мы, как только узнали, что сегодня открытие, сразу сюда. Все очень красиво, цивилизованно, чисто, идем и кайфуем", — сказала харьковчанка Светлана, в то время, пока ее маленькая дочь Дарина была буквально поражена черными лебедями.

Главная новинка сада — озеро — пришлось по вкусу многим.

"Каскад расслабляет и создает приятную атмосферу для прогулки. Вот эта текущая вода успокаивает, даже после рабочего дня очень приятно отдыхать в таком новом уголке", — отметила 50-летняя горожанка Елена.

В парке стало заметно больше молодежи: парочки и компании располагаются ближе к воде, ведь прямо у озера на ступенях обустроили скамейки, есть и бесплатный Wi-Fi.

"Парк стал более молодежным, появилось больше места и проходимость улучшилась. Тут раньше было хорошо, конечно, но то уже отжило свое, теперь парк выглядит современно", — считает 23-летняя горожанка Марина Тимошенко.

А вот двое парней со скейтами парком не так довольны.

"В некоторых местах плитка лежит криво, есть стыки неровные и можно споткнуться, особенно на скейте. В целом, классно, но видно, что делали под понятную всем дату, как напоказ", — считает харьковчанин Илья Селезнев.

Более взрослое поколение уверенно говорит, что "перезагрузка" пошла парку на пользу, хотя и сохранила прежнюю атмосферу места.

"Вместо запущенного оврага — шикарный комплекс. Здорово, что сохранили то, что любят харьковчане — мостик, ведь с ним связаны у многих воспоминания, через этот мост прошли все поколения", — говорит 64-летняя жительница города Елена Пискунович.

Стоит добавить, что до сих пор за строительным забором находятся фонтана "Каскад" и несколько зданий.

Ранее мы писали, что в Днепре в середине апреле заработают городские фонтаны. Вопреки непогоде, которая обрушилась на город в последние дни, коммунальщики уже готовятся к их подключению. В то же время, три из них пока что находятся на ремонте.

Также напомним о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.

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Тег Харьков, фонтан, парк

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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