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В Харькове посреди ночи взорвали банкомат: появились фото и видео

24 января, 13:39

Из-за взрыва в отделении вспыхнул пожар

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове ночь 24 января не прошла без происшествий – в отделении по улице Льва Ландау взорвали банкомат.

За расследование взрыва уже взялась местная полиция. В пресс-службе ГУНП рассказали, что об инциденте им сообщили в 3:08. В отделении вспыхнул пожар, и на место примчались спасатели. Они потушили огонь.

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"Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства", – рассказали в полиции.

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Взрыв копы расследуют как "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Если преступников найдут – им грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн . В результате взрыва разорвало все кассеты с деньгами, которые разлетелись.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Все вещественные доказательства копы изъяли.

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