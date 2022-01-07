В Харькове посреди улицы нашли труп младенца в пакете

В Харькове в Шевченковском районе нашли тело ребенка в пакете. Труп лежал у подъезда дома по улице Есенина.
Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.
Детали
Сообщение о жуткой находке поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 в четверг, 6 января, около 21:30.
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По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа райуправления полиции. Полицейские в срочному порядке провели ряд мероприятий с целью розыска родителей умершего ребенка. Также, для установления возможных свидетелей, правоохранители провели поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.
Кто мать?
Предварительно установлено, что мать ребенка — 22-летняя студентка местного учебного заведения, гражданка другой страны. Она живет в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу.
Действия правоохранителей
Для установления причины смерти ребенка, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Преступность в Украине
Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.
Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.
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