В Харькове посреди улицы нашли труп младенца в пакете

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка

Полицейские установили, кто мать ребенка/Коллаж: "Сегодня"

В Харькове в Шевченковском районе нашли тело ребенка в пакете. Труп лежал у подъезда дома по улице Есенина.

Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.

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Детали

Сообщение о жуткой находке поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 в четверг, 6 января, около 21:30.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа райуправления полиции. Полицейские в срочному порядке провели ряд мероприятий с целью розыска родителей умершего ребенка. Также, для установления возможных свидетелей, правоохранители провели поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.

Кто мать?

Предварительно установлено, что мать ребенка — 22-летняя студентка местного учебного заведения, гражданка другой страны. Она живет в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу.

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Действия правоохранителей

Для установления причины смерти ребенка, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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