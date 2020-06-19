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В Харькове посреди улицы забил 15-метровый фонтан: видео

19 июня, 16:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Высота водяного столба достигала шестого этажа

В Харькове на проспекте Юбилейном появился огромный "фонтан", высота которого достигала 15 метров.

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Как сообщили очевидцы в социальных сетях, столб воды достигал шестого этажа стоявшей рядом девятиэтажки.

По словам представителей коммунального предприятия "Харьковводоканал", в районе перекрестка проспектов Тракторостроителей и Юбилейного произошла авария на трубопроводе.

Прорыв произошел на трубе диаметром 1200 миллиметров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб.

Видео: Telegram-канал "Солнцеликий Харьков"

"Прорыв ликвидирован, ведется ремонт. Все близлежащие дома с водой", - говорится в сообщении предприятия.

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Напомним, в прошлом году в Харькове из-под земли забил огромный фонтан воды. По словам очевидцев происшествия, инцидент произошел на Холодной горе. На записи видно, как из-под земли вырывается столб воды высотой 5-7 метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальщики осуществляли плановый сброс холодной воды.

В Харькове из-под земли бьет гигантский фонтан

Кроме того, в центре Киева произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной, забил фонтан холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, публиковали в социальных сетях киевляне.

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Харьков фонтан прорыв труба прорыв трубы

Источник: Сегодня

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