В Харькове потерялся мини-пиг – искали всем городом (фото, видео)

В Харькове в районе Коммунального рынка потерялся мини-пиг – карликовая домашняя свинка. Кадры с животным быстро распространились по Сети.
Соответствующее объявление опубликовали в группе поиска животных в Харькове и области в Facebook.
Детали инцидента
В одном ролике можно увидеть, как люди пытаются поймать свинку, но им это не удается.
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Как сообщила жительница Харькова Ангелина "Суспільному", мини-пиг по кличке Клео принадлежит ее племяннику.
Животному 9 месяцев, оно розового цвета и жило в квартире.
В результате около 23 вечера поросенка поймала женщина. Маленький Клео не пострадал.