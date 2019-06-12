Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове появилось караоке-такси

12 июня, 22:11

Владелец караоке такси Яков Якубовский говорит – раньше таксовал на "копейке" и иногда включал пассажирам любимые песни


В Харькове появилось караоке-такси. Водитель обустроил свою машину специальным оборудованием и предлагает своим пассажирам петь любимые песни. Платить за песни не надо, только за километры.

Владелец караоке такси Яков Якубовский говорит – раньше таксовал на "копейке" и иногда включал пассажирам любимые песни, чтобы могли подпевать. Но, купив новую машину, решил оборудовать ее настоящим караоке.

Таксирует Яков конечно ночам в выходные. В те дни, когда люди больше всего расположены к пению, когда люди отдыхают, ездят по ресторанам.

Примерно половина пассажиров с удовольствием поют, рассказывает Яков.

Сам Яков не поет, и в будни работает на складе. Караоке-такси – его небольшой подработку и отдых.

Ранее мы писали, что в Японии один из крупных операторов такси запустил необычную услугу. Японская корпорация Sanwa Kotsu, которая в том числе владеет обширным таксопарком, теперь позволяет выбрать ниндзя в качестве водителя. Помимо доставки вас из пункта А в пункт В ниндзя-водитель также будет изображать роль вашего личного телохранителя. Ведь они даже вооружены. Правда, водяными пистолетами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, такси, караоке

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове появилось караоке-такси". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Желавший избавиться от клиентки таксист разыграл сердечный приступ

Вчера, 14:43

Мужчина должен был отвезти пассажирку из аэропорта Сиднея в пригород Аннандейл

Uber запустит подводное такси в Австралии

24 мая, 15:38

Стоимость поездки для двоих составит 3 тысячи долларов

В Харькове работает такси с караоке

17 мая, 18:30

Вызвать караоке-кар можно через приложение OnTaxi

Запуск Uber Shuttle в Киеве: первые маршруты и цена проезда

14 мая, 17:08

За поездку на микроавтобусе будут просить от 15 до 30 гривен

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Как кошки воспринимают своих хозяев?

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

5 фраз манипуляторов, которые сводят с ума
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь