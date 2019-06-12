В Харькове появилось караоке-такси

Владелец караоке такси Яков Якубовский говорит – раньше таксовал на "копейке" и иногда включал пассажирам любимые песни

В Харькове появилось караоке-такси. Водитель обустроил свою машину специальным оборудованием и предлагает своим пассажирам петь любимые песни. Платить за песни не надо, только за километры.

Владелец караоке такси Яков Якубовский говорит – раньше таксовал на "копейке" и иногда включал пассажирам любимые песни, чтобы могли подпевать. Но, купив новую машину, решил оборудовать ее настоящим караоке.

Таксирует Яков конечно ночам в выходные. В те дни, когда люди больше всего расположены к пению, когда люди отдыхают, ездят по ресторанам.

Примерно половина пассажиров с удовольствием поют, рассказывает Яков.

Сам Яков не поет, и в будни работает на складе. Караоке-такси – его небольшой подработку и отдых.

Ранее мы писали, что в Японии один из крупных операторов такси запустил необычную услугу. Японская корпорация Sanwa Kotsu, которая в том числе владеет обширным таксопарком, теперь позволяет выбрать ниндзя в качестве водителя. Помимо доставки вас из пункта А в пункт В ниндзя-водитель также будет изображать роль вашего личного телохранителя. Ведь они даже вооружены. Правда, водяными пистолетами.

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