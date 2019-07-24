В Харькове появится крупнейший онкоцентр Украины

По словам главы Харьковской ОГА Светличной, здесь будут лечить всех желающих

В Харькове начали строительство Онкологического центра, который станет самым большим профильным учреждением в Украине с современной диагностикой, мировыми протоколами лечения и новейшим оборудованием.

Коммуникации здесь уже подведены, участок земли подготовили. Под шум строительной техники чиновники докладывают: начали работать на опережение.

"С конца прошлого года, мы, чтобы не дожидаться, когда закончится процедура проектирования, экспертизы проекта, начали работать над локальными сетями – водопроводом, канализацией, заниматься их переукладкой. Это позволило сократить срок работы на два месяца", – рассказал директор департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации Сергей Жуков.

Новый онкоцентр будут строить в четыре этапа. Когда будет готово первое, основное здание, а на это уйдет, по плану, два года, в него переведут пациентов из старого корпуса. Тогда появится возможность применить в лечении мульти-дисциплинарный подход.

"Проект на сегодняшний день не имеет аналогов в Украине. Собраны, на самом деле, самые-самые лучшие технологии, самые-самые лучшие проектные решения. Те условия, которые будут, позволят по шагам, поэтапно пройти лечение и достигнуть тех результатов, которые имеются сегодня в Европе, в США и в Азии", – объяснил директор Харьковского областного онкологического центра Денис Скорый.

Одновременно здесь реконструируют старые корпуса. На днях, после ремонта, открыли операционный блок. Оборудование – самое современное, говорят хирурги.

"Раньше было оборудование достаточно ветхое, устаревшее. Оно было несколько десятилетий назад произведено. Состояние было ближе к аварийному. Приходилось в этих условиях работать. Использование нового современного оборудования позволяет эти операции проводит быстрее, менее травматично, более безопасно для пациента", – рассказал врач-онколог Евгений Ильин.

На учете в Харьковской области – около 80 тысяч онкобольных. Чтобы каждый мог получить качественную помощь, глава областной госадминистрации надеется привлечь на онкоцентр средства из госбюджета, а международные партнеры помогут технически.

"Условия, в которых сегодня находится Центр онкологии, не выдерживают никакой критики, уже давно помещения пришли в негодность. Поэтому принято принципиальное решение – строительство нового онкологического комплекса. Чтобы наши врачи имели возможность предоставлять европейские современные услуги для онкобольных. Не только городу Харькову и Харьковской области, но и всем желающим", – заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Приоритет областной власти на два последующих года, утверждает Юлия Светличная – это развитие гуманитарной сферы, ремонт городских больниц и строительство сельских амбулаторий с новым оборудованием.

Ранее сообщалось, что в Харькове восстанавливают областной центр онкологии. Также мы писали о том, что в Харькове начали капремонт областного диспансера радиационной защиты.

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