В Харькове появится новая троллейбусная линия на автономном ходу

Харьковский горсовет закупает 50 троллейбусов на автономном ходу для новых маршрутов в городе.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на заместителя мэра Евгения Водовозова, они обойдутся Харькову в 14 миллионов 250 тысяч евро. Вчера, 20 августа, на Северной Салтовке уже начали испытывать первый троллейбус с запасом хода.

По словам Водовозова, троллейбус будут испытывать еще два дня. Если обнаружат неисправности, могут вернуть его на доработку.

"Строительство троллейбусной линии стоит очень дорого. Если посчитать стоимость ее строительства и закупку нового подвижного состава, то дешевле закупать троллейбусы, которые заряжаются на линиях и могут ходить без подзарядки от контактных сетей", – рассказал Водовозов.

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По словам заммэра, через две-три недели ожидается доставка еще двух троллейбусов. А в октябре их приедет в Харьков около десяти. Тогда же планируют запустить новый маршрут из троллейбусов на автономном ходу, которые будут курсировать от терминала у метро "Героев Труда" до улицы Дружбы народов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в планах развития города предусмотрено значительное расширение троллейбусной сети.

Также напомним,троллейбусы в Украине перевозят в полтора раза больше пассажиров, нежели метро.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси:

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