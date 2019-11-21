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В Харькове поймали закладчика с наркотиками на пять миллионов гривен: видео

21 ноября, 20:31

Клиентов наркоторговец искал в интернете и предлагал им кокаин, каннабис и амфетамин

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Продавца наркотиков задержали в Харькове. Торговал зельем через интернет. Во время обыска следователи нашли расфасованные пакеты с кокаином, каннабисом и амфетамином – всего шесть килограммов. Стоимость такого на "черном рынке" более пяти миллионов гривен. Сорокалетнему наркодилеру грозит 8 лет тюрьмы.

Марьяна Рева, пресс-офицер Национальной полиции Украины:

"Известно, что фигурант работал закладчиком, заказ получал через оператора . Правоохранители устанавливают источник и канал происхождения наркотических средств, устанавливают личности организаторов интернет-магазина".

В Киеве почти ежедневно ловят торговцев наркотиками. Так, новости "Сегодня" сообщали о том, что полиция провела задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве. Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами он отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

Но не только полиция борется с наркоторговлей в Украине. Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Харьков наркотики наркоторговля дилеры наркодиллер

Источник: Сегодня

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