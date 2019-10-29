Катались на ворованном автомобиле: в Харькове копов подозревают в похищении легковушки

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование в отношении похищения полицейскими автомобиля Mazda. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, уголовное производство зарегистрировано по информации в СМИ и соцсетях.

"Автомобилем, похищенным полгода назад у киевлянина, длительное время пользовались двое братьев – действующие работники полиции города Харькова", – сообщили в ГБР.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение автомобиля и основания его возможного противоправного использования правоохранителями.

Кроме того, ГБР предоставит оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт похищения автомобиля потерпевшего.

Дело квалифицировали по факту превышения власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем . Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

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