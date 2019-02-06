В Харькове потребовали заменить судью по делу о страшном ДТП на Сумской

Адвокат Дронова потребовал заменить судью в деле о страшном ДТП

Судья Виктор Попрас. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове потребовали заменить судью по делу о страшном ДТП на Сумской Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ada/45d/5c5ada45d5ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ada/45d/5c5ada45d5ac1.jpg 2019-02-06T15:42:00+02:00 Харьков Адвокат Дронова потребовал заменить судью в деле о страшном ДТП

В Харькове во время заседания Киевского районного суда по делу о страшном ДТП на Сумской, где погибли шесть человек, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова потребовал отвода судьи. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из зала суда.

"Поскольку на данное время закончилось судебное следствие и то, каким образом судья себя вел во время исследования доказательств, допроса свидетелей и экспертов, мы считаем, было субъективно. Не был соблюден принцип равности сторон, не была предоставлена возможность защищаться нормально, как должно быть, очень много нарушений процессуальных норм, которые требуют от судьи определенного поведения", – заявил адвокат Сергей Перепелица.

В своем ходатайстве он перечислил немало пунктов нарушений, в которых юрист заподозрил судью.

"Нарушения во время допроса экспертов, когда судья сам отвечает на вопросы, когда судья специально дает возможность экспертам, по моему мнению, неправдивые позиции доказывать, и они устраивают суд...сама процедура допроса была нарушена", – перечислил свои основные претензии Перепелица.

По его словам, отвод судьи перед началом судебных дебатов было бы наиболее уместно, а апелляция на приговор затребует еще больше времени.

В свою очередь, Юлия Козырь, адвокат другой обвиняемой – Елены Зайцевой, объяснила, что заявление об отводе судьи предполагает его рассмотрение другим судьей.

Ходатайство будет рассмотрит Киевский райсуд города, который и примет решение относительно требований Перепелицы.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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