В Харькове предложили запретить ночную продажу алкоголя и сигарет

В петиции говорится, что запрет ночной продажи спиртного и табака сделает город безопаснее

Житель Харькова предложил ограничить продажу алкоголя и сигарет в ночное время – с таким предложением он выступил в петиции, которая была опубликована на сайте городского совета.

В документе указано, что невозможность купить выпивку и сигареты в период с 22:00 до 10:00 сделает город более безопасным и подтвердит статус Харькова как спортивной столицы Украины. Кроме того, он предложил увеличить штрафы за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.

Кроме того, горожанин предложил осуществлять контроль над продажей препаратов, в состав которых входит кодеин. Сбор подписей к этой петиции стартовал 15 мая. Пока что ее поддержали всего 22 человека.

Напомним, ранее на сайте Харьковской мэрии появилась петиция с требованием остановить поборы в школах и детсадах города, которые маскируются под благотворительную помощь.

Также в мэрию Харькова подали петицию с требованием о переименовании школы №11 в честь подростка Даниила Дидыка, погибшего во время теракта возле Дворца спорта.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.

, в мэрию Харькова подали петицию с требованием о переименовании школы №11 в честь подростка Даниила Дидыка, погибшего во время теракта возле Дворца спорта.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.