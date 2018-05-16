В Харькове предложили запретить ночную продажу алкоголя и сигарет

Сегодня, 15:52

В петиции говорится, что запрет ночной продажи спиртного и табака сделает город безопаснее

Фото: Днепр Час
Фото: Днепр Час

Житель Харькова предложил ограничить продажу алкоголя и сигарет в ночное время – с таким предложением он выступил в петиции, которая была опубликована на сайте городского совета.

В документе указано, что невозможность купить выпивку и сигареты в период с 22:00 до 10:00 сделает город более безопасным и подтвердит статус Харькова как спортивной столицы Украины. Кроме того, он предложил увеличить штрафы за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.

Кроме того, горожанин предложил осуществлять контроль над продажей препаратов, в состав которых входит кодеин. Сбор подписей к этой петиции стартовал 15 мая. Пока что ее поддержали всего 22 человека.

Напомним, ранее на сайте Харьковской мэрии появилась петиция с требованием остановить поборы в школах и детсадах города, которые маскируются под благотворительную помощь.

Также в мэрию Харькова подали петицию с требованием о переименовании школы №11 в честь подростка Даниила Дидыка, погибшего во время теракта возле Дворца спорта.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.

в мэрию Харькова подали петицию с требованием о переименовании школы №11 в честь подростка Даниила Дидыка, погибшего во время теракта возле Дворца спорта.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.
Харьков, сигареты, алкоголь, петиция

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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