В Харькове при загадочных обстоятельствах исчезла молодая девушка: фото и приметы

В Харькове несколько дней разыскивают 18-летнюю девушку. Нина приехала в город, чтобы устроиться на работу, и пропала.

Из дома в Мерефе Нина Розигина уехала 1 марта и до сих пор ее никто не видел. Как рассказала местному изданию "Город Х", мать девушки Екатерина Грудницкая, о том, куда едет, ее дочь рассказала бабушке.

"Сказала, что едет устраиваться на работу. Где эта работа – неизвестно. Должна была сразу вернуться, но до сих пор нет. На телефон не отвечает", – сообщила женщина.

В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы Нины.

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Приметы пропавшей: рост девушки – 160-165 см, она среднего телосложения. Волосы у девушки рыжие, окрашенные. У нее есть родинка на левой щеке.

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Была одета: на девушке были черная куртка и черное платье. Обута она была в коричневые ботинки.

"Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом", - обратились к местным в полиции.

А в Одесской области полиция разыскивает девочку-подростка. Кристина ушла из дома еще 7 февраля и до сих пор не вернулась.

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