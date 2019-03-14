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Харьковские угонщики применили новую технологию: опубликовано видео

Сегодня, 13:38

Горе тому, кто оставил ключи в прихожей

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Харьковские угонщики применили новую технологию: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ad/9aa/5c48ad9aaaa98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ad/9aa/5c48ad9aaaa98.jpg Харьков Горе тому, кто оставил ключи в прихожей

В Харькове автомобильные воры стали угонять машины с помощью новейших технологий.

Как сообщает паблик Харьков 1654 в Facebook, преступники решили использовать тот факт, что автовладельцы нередко оставляют ключи от машины в прихожей, недалеко от входных дверей. Ворам остается проникнуть в подъезд, подойти к дверям квартиры и с помощью специальной аппаратуры считать код разблокировки замка в машине.

Камеры наблюдения засекли таких умельцев, проникших в подъезд многоэтажки по улице Героев Труда 32А.
 


"Взломали ломом домофонную дверь. Сначала ходили по подъеду с аппаратурой, считывающей коды ключей от машин (если лежат близко от двери). А потом угнали машину, припаркованную у подъезда", — говорится в сообщении.

Обсуждая способы защиты от автоворов, харьковчане сходятся на том, что машину нужно ставить в гараже, а ключи хранить в коробочке из фольги, отражающей сигнал.

Как сообщалось, в Днепре правоохранители поймали шайку автоугонщиков.

Такжебанду автоугонщиков во главе с полицейским задержали в Запорожье.

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Тег Харьков, угон, автоворы

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