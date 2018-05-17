В Харькове проблемы со здоровьем имеет подавляющее большинство школьников

В ходе медосмотров у двух третей школьников нашли проблемы со здоровьем

Во время медицинских осмотров школьников Харькова проблемы со здоровьем были обнаружены у большинства детей. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

По ее словам, у большинства школьников был обнаружен кариес, также у 22% детей были найдены патологии зрения, более 20% имеют проблемы с центральной нервной системой и около 20% – патологии костно-мышечной системы.

Бакалова отметила также, что многие проблемы со здоровьем у детей могут возникать из-за неправильного питания и плохого качества питьевой воды.

Напомним, ранее в одной из школ Ровно ученики пожаловались на серьезные недомогания после уроков в спортзале. Дети рассказали о головных болях и тошноте, а состояние некоторых едва не доходило до обморока. Как выяснилось, проблемы начались после проведенного ремонта.

Ранее жители Вишневого Киевской области перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание властей к переполненности местных школ. Город активно застраивается, население растет. А школ как было, так и осталось всего две.

А в Почаеве, Тернопольской области, дети учатся в две смены в здании, крыша которого течет, а парт на всех не хватает. Один из корпусов единственной в городе школы закрыли на ремонт еще прошлой осенью.