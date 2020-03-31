В Харькове продавали маски по одной гривне в Испанию и Китай

Рыночная стоимость такой партии составила почти 61 млн гривен

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную незаконную сделку. Злоумышленники продали иностранцу более 300 тысяч медицинских масок по цене около 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии – почти 61 млн грн. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Уточняется, что в феврале и марте продукцию вывозили из Украины в Испанию и Китай.

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"По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков. Они проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях общей следственно-оперативной группой", – говорится в сообщении.

По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, флэшки, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB-накопители, образцы респираторных масок и деньги в сумме 243 тысячи долларов и 14 500 евро.

Напомним, в Закарпатской области задержали мужчину, который контрабандно переправлял в Румынию груз медицинских масок.

Также мы писали, что конфискованные на границе защитные средства будут отдавать бесплатно медикам.

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